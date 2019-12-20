"Подозрений не вызывал". Соседи – о подозреваемом в стрельбе на Лубянке

Соседи рассказали о подозреваемом в стрельбе на Лубянке

Соседи Евгения Манюрова, которого в СМИ называют подозреваемым в стрельбе на Лубянке, рассказали телеканалу Москва 24, что мужчина был спокойным и неконфликтным.

Известно, что Манюров жил в Подольске с матерью и до недавнего времени с бабушкой – ее не стало летом этого года.

"Не вызывал он никаких подозрений, обычный человек. Одинокий мужчина – жил с мамой и бабушкой. Вежливый, непьющий, здоровались с ним по-соседски, не более того. Мы его видели всегда одного – ни в компании, ни с женщинами не видели никогда", – рассказала соседка.

Также местные жители говорят, что мужчина очень любил свою семью. "Бабушка его была заслуженным учителем. Слава богу, не дожила. Он юрист по образованию. Очень вежливый, очень приветливый, всегда идет и говорит: "Лидия Васильевна, как дела?" Я лично не могу ничего плохого сказать, я вам честно говорю", – поделилась одна из них.

Также известно, что Манюров долгое время ходил в стрелковый клуб и занимал призовые места. Тренер стрелкового клуба ДОСААФ, где занимался мужчина, Олег Солович рассказал, что ничего странного не было в этом человеке.

"Я видел в лицо этого человека. Ничего странного нет в нем. Ну не был он странным, серый, незапоминающийся. Я не думаю, что у нас кто-то общался с этим человеком. Он никогда не был мне знаком", – поделился он.

Сейчас в стрелковом клубе проходят следственные действия по делу о стрельбе на Лубянке. Уточняется, что об обысках речь не идет.

Мать Манюрова отказалась говорить с журналистами. По словам женщины, у нее шок от произошедшего, из-за чего поднялось давление.

Официальное подтверждение информации о том, что стрелявшим на Лубянке оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, на данный момент отсутствует.

19 декабря на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, однако был нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Владимир Путин проинформирован об инциденте. Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ. Мэр также поблагодарил бойцов ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника. Москвичи несут цветы на Лубянку к месту, где произошла стрельба.