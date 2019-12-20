Следственные действия проходят в клубе ДОСААФ в Москве из-за стрельбы на Лубянке

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В стрелковом клубе ДОСААФ в Москве проходят следственные действия по делу о стрельбе на Лубянке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и коммуникации организации Игоря Филимонова.

По его заявлениям, об обысках речь не идет. Следственные действия связаны с информацией о том, что в этом тире мог заниматься подозреваемый в стрельбе, произошедшей накануне около здания ФСБ на Лубянке.

Инцидент произошел 19 декабря около дома 12 на Большой Лубянке. Злоумышленник открыл стрельбу, однако был нейтрализован.

В результате произошедшего погиб один сотрудник ведомства, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Происшествие расследует центральный аппарат СК. Также о происшествии уведомлен Владимир Путин.

По сообщениям РИА Новости со ссылкой на СМИ, стрелявшим оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Официального подтверждения этим данным пока нет.