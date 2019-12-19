Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке – Минздрав

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В Минздраве заявили, что в результате стрельбы у здания ФСБ на Лубянке травмы получили пять человек, сообщает ТАСС.

Ранее на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу. В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомств. Стрелявший убит.

После инцидента возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе произошедшего.

Открывший стрельбу на Лубянке преступник нейтрализован – ФСБ



Движение транспорта из Лубянского проезда на улицу Маросейку открыли после перекрытия. Также открыт левый поворот с Новой площади на Маросейку.

Метро работает штатно. На станции "Лубянка" возможны ограничения на вход–выход по требованию правоохранителей.