Под завалами дома в Балашихе еще могут оставаться люди – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Под завалами дома в Балашихе, где произошел взрыв газа, еще могут оставаться люди. При этом людей, подающих признаки жизни, там, по предварительным данным, нет, заявил прибывший на место ЧП замглавы МЧС России Илья Денисов.

Он сообщил, что разбор завалов был возобновлен. Работы были остановлены из-за угрозы повторных обрушений.

"Под завалами могут находиться люди. Проведено исследование завалов кинологами с собаками по докладам, людей, подающих признаки жизни, нет", – заявил он в видеообращении в телеграм-канале МЧС РФ.

По его словам, обследование провели кинологи с собаками. Администрация муниципального образования обзванивает проживающих в доме людей, чтобы установить их местонахождение. Денисов добавил, что взрыв газа в доме с последующим обрушением признан ЧП муниципального уровня.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

Позже произошло повторное обрушение дома. Около 16:00 произошло третье обрушение. По данным МЧС, всего в результате происшествия погибли трое жильцов и два спасателя. В медицинских службах сообщили, что пострадали 13 человек, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир