Из севшего в поле самолета А321 начали сливать топливо

Видео: телеканал Москва 24

Из самолета А321, аварийно севшего в кукурузном поле, начали сливать топливо.

Ранее под Жуковским начали разбирать самолет А321. Тщательный осмотр всех его деталей позволит точнее ответить на вопрос, почему отказали сразу два двигателя, можно ли было этого избежать. Вывозить лайнер будут по частям. Накануне демонтировали его салон.

Видео: телеканал Москва 24

ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализация потребовалась одной женщине, ее уже выписали

Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Тем временем "Уральские авиалинии" уже начали выплату компенсаций пассажирам из-за жесткой посадки.

