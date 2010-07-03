Пострадавшую при жесткой посадке А321 выписали из больницы

14:41
14:41
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Женщину, которую госпитализировали после жесткой посадки самолета А321 в Подмосковье, выписали из больницы.
"Выписана под наблюдение врача по месту жительства", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В результате ЧП госпитализация потребовалась только одному человеку – 69-летней женщине. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести, ближе к удовлетворительному.
ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.
В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Сейчас на кукурузном поле под Жуковским разбирают самолет А321. Тщательный осмотр всех его деталей позволит точнее ответить на вопрос, почему отказали сразу два двигателя, можно ли было этого избежать. Вывозить лайнер будут по частям.
Тем временем "Уральские авиалинии" уже начали выплату компенсаций пассажирам из-за жесткой посадки.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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