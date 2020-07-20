В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

20 июля, 23:14
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве скончались 17 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
По последней информации, всего в России зафиксировано 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 553 602. За весь период зарегистрировано 12 427 летальных исхода.
Ранее Оперативный штаб сообщил, что в столице число новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 45,9 процента. 20 июля было подтверждено 578 новых случаев заражения COVID-19.
16 июля в Москве открыли электронную запись на бесплатное тестирование на коронавирус. Москвичи могут выбрать удобное для себя время. Слоты рассчитаны на запись на две недели вперед.
В Москве число новых случаев заражения снизилось на 45% за месяц
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