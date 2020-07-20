В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве скончались 17 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

По последней информации, всего в России зафиксировано 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 553 602. За весь период зарегистрировано 12 427 летальных исхода.

Ранее Оперативный штаб сообщил, что в столице число новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 45,9 процента. 20 июля было подтверждено 578 новых случаев заражения COVID-19.

16 июля в Москве открыли электронную запись на бесплатное тестирование на коронавирус. Москвичи могут выбрать удобное для себя время. Слоты рассчитаны на запись на две недели вперед.