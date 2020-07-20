Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:15

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось почти на 46% за месяц

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице подтверждено 578 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Как отмечается, число новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 45,9%. Уже пятый день отметка держится на уровне 500 человек.

"50% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 3,8% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтвердили 5 940 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 85 регионах страны. На Москву пришлось 578 случаев, на Ханты-Мансийский АО – 236, Свердловскую область – 234, Санкт-Петербург – 195.

Всего в России зарегистрировано 777 486 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтверждено 85 летальных случаев. За весь период по России умерли 12 427 человек. За прошедшие сутки выздоровели 3 258 человек. За все время – 553 602.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

Записаться в доноры в Москве стало проще

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать