В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось почти на 46% за месяц

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице подтверждено 578 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Как отмечается, число новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 45,9%. Уже пятый день отметка держится на уровне 500 человек.

"50% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 3,8% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтвердили 5 940 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 85 регионах страны. На Москву пришлось 578 случаев, на Ханты-Мансийский АО – 236, Свердловскую область – 234, Санкт-Петербург – 195.

Всего в России зарегистрировано 777 486 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтверждено 85 летальных случаев. За весь период по России умерли 12 427 человек. За прошедшие сутки выздоровели 3 258 человек. За все время – 553 602.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

