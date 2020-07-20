За сутки в России подтвердили 5 940 новых случаев коронавируса

Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 5 940 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в 1 556 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зафиксировали в 85 регионах страны. На Москву пришлось 578 случаев, на Ханты-Мансийский АО – 236, Свердловскую область – 234, Санкт-Петербург – 195, Нижегородскую область и Алтайский край – по 191, Иркутскую область – 178, Мурманскую область – 172, Ямало-Ненецкий АО – 155 и Московскую область – 153.

В Челябинской области зафиксировали 134 новых случая, в Красноярском крае – 125, в Хабаровском крае – 120, в Ростовской и Оренбургской областях – по 115, в Тюменской области – 112, в Ульяновской и Новосибирской областях – по 109, в Омской области – 108, в Воронежской области – 103, в Ставропольском крае – 101, в Волгоградской и Саратовской областях – по 93.

В Приморском край зарегистрировали 92 новых пациента, в Архангельской области – 89, в Пермском крае – 87, в Республике Коми – 81, в Краснодарском крае – 72, в Ивановской и Самарской областях – по 60, в Томской области – 58, Сахалинской области – 57, в Кировской и Кемеровской областях – по 56.

На Курганскую область пришелся 51 случай COVID-19, на Чувашию – 48, на Республику Саха (Якутия) – 46, на Белгородскую и Ленинградскую области – по 45, на Владимирскую и Тульскую области – по 43, на Тамбовскую область – 42, на Дагестан, Башкирию и Бурятию – по 41, Республику Тыва – 40, Ярославскую область – 38, Астраханскую, Пензенскую области и Республику Алтай – по 37.

В Рязанской области зафиксировали 36 случаев коронавируса, в Мордовии, Удмуртии и Камчатском крае – по 35, в Калужской области – 34, в Татарстане и Хакасии – 33, в Костромской и Курской областях – по 32, в Орловской области – 31, в Брянской области, Забайкальском крае и Амурской области – по 30, в Смоленской области и Республике Марий Эл – по 27, в Вологодской области и Крыму – по 26, в Тверской области – 25.

На Карачаево-Черкесию пришлось 22 случая, Адыгею – 20, Карелию – 19, Новгородскую и Псковскую области – по 19, на Магаданскую область – 17, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию – по 16, на Липецкую область – 15, Калининградскую область и Севастополь – 13, Ингушетию – 10, Калмыкию и Чечню – по 8, Ненецкий автономный округ и Чукотский АО – по 2, на Еврейскую АО – 1.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 777 486 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки зафиксирован в Москве, Московской области, Еврейской АО, Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Липецкой области.

За сутки подтверждено 85 летальных случаев. За весь период по России умерли 12 427 человек. За прошедшие сутки выздоровели 3 258 человек. За все время – 553 602.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

