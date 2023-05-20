Стороны суданского конфликта договорились о перемирии на неделю – СМИ

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Стороны вооруженного конфликта в Судане подписали в Саудовской Аравии соглашение о прекращении огня на неделю начиная с субботы. Об этом сообщает телеканал AlArabiya.

"Соглашение предусматривает прекращение огня, которое вступит в силу через 48 часов с момента подписания. Источники подтвердили, что делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования договорились в ходе переговоров в городе Джидда, Саудовской Аравии, и подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней", – говорится в сообщении телеканала.

Как уточнили источники, соглашение было подписано в присутствии министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана.

Кроме перемирия, соглашение предусматривает вывод вооруженных сил из больниц и разрешение на ремонт основных объектов обслуживания населения, которые были повреждены. Также разрешается сбор и захоронение тел погибших в ходе столкновений.

Отмечается, что стороны договорились сформировать комитет по мониторингу, состоящий из представителей как армии, так и Сил быстрого реагирования.

Столкновения между армией Судана и республиканским спецназом начались 15 апреля. В связи с этим Минобороны РФ эвакуировала из страны более 200 человек РФ и стран СНГ, а также ряда дружественных иностранных государств.

Сообщалось, что 12 мая стороны впервые подписали соглашение. Они обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для мирных жителей.