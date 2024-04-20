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Мужчину застрелили возле одного из домов в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Тело мужчины 1963 года рождения с огнестрельным ранением обнаружили на улице Свердлова. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" 20 апреля около 8:10.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в совершении преступления.

Ранее мужчину убили в Москве в ходе конфликта из-за парковки. Инцидент произошел между двумя мужчинами на улице Красногвардейской. По информации столичного главка СК РФ, 21-летний водитель припарковал автомобиль на тротуаре, что не понравилось 24-летнему мужчине.

Подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

В результате произошедшего СК завел уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских соображений. Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально. Накануне его вместе с соучастниками задержали в Ростовской области.