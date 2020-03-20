В мире коронавирусом заразилось более 210 тыс человек

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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Каждый день COVID-19 достигает новой трагической отметки. ВОЗ сообщила о свыше 210 тысячах заболевших, а свыше 9 тысяч человек скончалось", – заявил Гебрейесус.

Европа стала центром пандемии нового коронавируса, число сообщений о заболевших на континенте уже превышает пиковые данные Китая. В Италии за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 627 человек – до 4 032. Всего в стране сейчас выявлено более 37 тысяч инфицированных, вылечились 5 129 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

Ранее появилась информация о создании вакцины против COVID-19. Вероятно, первые результаты испытаний прототипа получат уже в июне 2020 года. Таким образом, готовую вакцину можно будет создать уже через 11 месяцев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказывал, что российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса. В ближайшее время специалисты проверят их на безопасность и эффективность.

