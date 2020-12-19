Пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве ликвидировали

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Фото: moscow.mchs.gov.ru
Пожар частично-административном, частично жилом здании на севере Москвы ликвидировали. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС по городу, огонь охватил седьмой этаж, чердак и кровлю дома по адресу: Ленинградский проспект, дом 11.
Из административной части здания самостоятельно вышли около 100 человек. Из жилой части спасатели эвакуировали еще 40 человек.
Сведений о пострадавших не поступало. Люди были размещены в автобусах, а также в соседнем здании.
Для тушения привлекли свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники. В связи с пожаром ограничили движение на дублере Ленинградского проспекта.
В здании располагается ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ", который входит в состав столичного комитета по архитектуре и градостроительству.
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