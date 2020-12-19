Пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве ликвидировали

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар частично-административном, частично жилом здании на севере Москвы ликвидировали. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС по городу, огонь охватил седьмой этаж, чердак и кровлю дома по адресу: Ленинградский проспект, дом 11.

Из административной части здания самостоятельно вышли около 100 человек. Из жилой части спасатели эвакуировали еще 40 человек.

Сведений о пострадавших не поступало. Люди были размещены в автобусах, а также в соседнем здании.

Для тушения привлекли свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники. В связи с пожаром ограничили движение на дублере Ленинградского проспекта.

В здании располагается ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ", который входит в состав столичного комитета по архитектуре и градостроительству.