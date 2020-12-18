Возгорание в здании Мосгоргеотреста в Москве локализовали

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар в административном здании на севере Москвы локализовали. Как сообщили в МЧС по городу, всего было эвакуировано 130 человек, они размещены в автобусах.

Возгорание произошло по адресу: Ленинградский проспект, дом 11. На седьмом этаже горела кровля. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Для тушения было привлечено свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники. В связи с пожаром ограничили движение на дублере Ленинградского проспекта.

В здании располагается ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ", который входит в состав столичного комитета по архитектуре и градостроительству.