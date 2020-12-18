21:53
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение ограничили на дублере Ленинградского проспекта из-за пожара в здании "Мосгоргеотреста", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Ленинградском проспекте, 11, строении 1, горит здание. На месте работают сотрудники МЧС. Будьте внимательны, техника занимает два правых ряда на дублере Ленинградского проспекта при движении в центр", – сообщили в Дептрансе.
Пожару в здании "Мосгоргеотреста" присвоили второй уровень сложности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечалось, что возгорание произошло на седьмом этаже, огонь интенсивно распространяется.
"Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Огонь перешел на чердак здания, огонь быстро распространяется", – подчеркнули в экстренных службах.
"Из здания был организован вывод людей для безопасности", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее пожар произошел в квартире на севере Москвы. Возгорание возникло в доме по адресу улица Декабристов, дом 32. В результате инцидента один человек погиб, еще одному понадобилась медицинская помощь.
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