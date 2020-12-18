Пожар вспыхнул в здании "Мосгоргеотреста"

Видео: Москва 24

Пожар произошел в здании "Мосгоргеотреста" на Ленинградском проспекте. Очевидцы сообщили Москве 24, что горит седьмой этаж.

Огонь распространяется очень быстро. Экстренные службы уже работают на месте, из здания в настоящий момент эвакуируют людей.

По предварительным данным, пожару присвоен второй номер сложности.

Ранее в поселке Лопатино в Московской области загорелся частный дом. Из него валил густой черный дым. О пострадавших и причинах пожара не сообщалось.

До этого пожар произошел в квартире на севере Москвы. Возгорание возникло в доме по адресу улица Декабристов, дом 32. В результате инцидента один человек погиб, еще одному понадобилась медицинская помощь.