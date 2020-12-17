Пожар произошел в терминале аэропорта Благовещенска

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Пожар произошел в здании международного терминала аэропорта Благовещенска, сообщили в МЧС по Амурской области.

Площадь возгорания составила около 1200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении приняли участие 59 человек и 19 единиц техники

Возгорание ликвидировали спустя час. Повреждена кровля и стены по всей площади строения. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме. Данных о пострадавших нет.

Самолет из Москвы ранее проверили в Нью-Йорке после сообщения о "минировании". Пассажиров борта высадили. Посадка на обратный рейс была перенесена на четыре часа.