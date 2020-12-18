Прокуратура начала проверку по факту пожара в здании "Мосгоргеотреста"

Фото: twitter.com/МЧС Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром в здании "Мосгоргеотреста" на Ленинградском проспекте, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сказала Нефедова.

В столичном главке МЧС заявили, что группировка сил и средств, направленных на тушение пожара в Москве, увеличилась более чем в два раза – к ликвидации последствий привлекли 224 человека и 64 единицы техники.

Пожар в здании "Мосгоргеотреста" произошел в 20:58. Возгоранию присвоили второй уровень сложности. В связи с пожаром ограничили движение на дублере Ленинградского проспекта: пожарная техника занимает два правых ряда при движении в центр.

Видео: Москва 24

Площадь пожара в здании "Мосгоргеотреста" составила 50 квадратных метров, позднее она выросла до 100 квадратных метров, а затем до 300 квадратных метров.

Из здания спасатели эвакуировали около 100 человек, информация о пострадавших не поступала,

