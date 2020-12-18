Прокуратура начала проверку по факту пожара в здании "Мосгоргеотреста"

18 декабря, 22:36
Фото: twitter.com/МЧС Москвы
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром в здании "Мосгоргеотреста" на Ленинградском проспекте, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сказала Нефедова.
В столичном главке МЧС заявили, что группировка сил и средств, направленных на тушение пожара в Москве, увеличилась более чем в два раза – к ликвидации последствий привлекли 224 человека и 64 единицы техники.
Пожар в здании "Мосгоргеотреста" произошел в 20:58. Возгоранию присвоили второй уровень сложности. В связи с пожаром ограничили движение на дублере Ленинградского проспекта: пожарная техника занимает два правых ряда при движении в центр.до 300 квадратных метров.
Из здания спасатели эвакуировали около 100 человек, информация о пострадавших не поступала,
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