Площадь пожара в здании "Мосгоргеотреста" увеличилась до 300 кв м

18 декабря, 22:04
"Развернут штаб пожаротушения. Для тушения пожара привлечено свыше 100 человек личного состава и 25 единиц техники", – заявили в ведомстве.
Из здания спасатели эвакуировали около 100 человек, информация о пострадавших не поступала, отметили в ГУ МЧС по Москве.начался в 20:58. Возгорание возникло на седьмом этаже, огонь перекинулся на кровлю здания. Из здания "Мосгоргеотреста" организовали вывод людей для безопасности. Пожару присвоили второй уровень сложности.
ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" входит в состав столичного комитета по архитектуре и градостроительству и занимается проведением изыскательских инженерно-геологических и топографо-геодезических работ для разработки на их основе проектной документации для строительства и реконструкции городских зданий и других объектов.
В связи с пожаром ограничили движение на дублере Ленинградского проспекта: пожарная техника занимает два правых ряда при движении в центр.
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