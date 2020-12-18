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Происшествия

18 декабря, 22:04

Площадь пожара в здании "Мосгоргеотреста" увеличилась до 300 кв м

происшествия пожар

Видео: Москва 24

Площадь пожара в здании "Мосгоргеотреста" на Ленинградском проспекте достигла 300 квадратных метров, сообщили на официальном сайте столичного управления МЧС РФ.

"Развернут штаб пожаротушения. Для тушения пожара привлечено свыше 100 человек личного состава и 25 единиц техники", – заявили в ведомстве.

Из здания спасатели эвакуировали около 100 человек, информация о пострадавших не поступала, отметили в ГУ МЧС по Москве.

Видео: Москва 24

Ранее сообщалось, что пожар начался в 20:58. Возгорание возникло на седьмом этаже, огонь перекинулся на кровлю здания. Из здания "Мосгоргеотреста" организовали вывод людей для безопасности. Пожару присвоили второй уровень сложности.

ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" входит в состав столичного комитета по архитектуре и градостроительству и занимается проведением изыскательских инженерно-геологических и топографо-геодезических работ для разработки на их основе проектной документации для строительства и реконструкции городских зданий и других объектов.

В связи с пожаром ограничили движение на дублере Ленинградского проспекта: пожарная техника занимает два правых ряда при движении в центр.

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