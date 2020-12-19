Отель загорелся в Краснодаре

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Возгорание кровли и мансардного этажа произошло в краснодарском отеле.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент произошел на улице Красных партизан.

Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Из здания были эвакуированы семь человек, передает ТАСС.

В данный момент пожар ликвидировали. В ликвидации возгорания принимают участие 62 человека и 19 единиц техники.

Ранее пожар произошел на 14 этаже в гостинице на улице Международная, дом 15 в центре столицы.