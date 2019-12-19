Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке – Минздрав

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован. Его личность сейчас устанавливается.

По данным спецслужб, есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в центре Москвы.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Движение транспорта из Лубянского проезда на улицу Маросейку открыто после перекрытия. Также открыт для следования автомобилей левый поворот с Новой площади на Маросейку.

Метро работает штатно. На станции "Лубянка" возможны ограничения на вход–выход по требованию правоохранителей.

