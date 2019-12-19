Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:48 (обновлено 19.12.2019 21:04)

Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке – Минздрав

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован. Его личность сейчас устанавливается.

По данным спецслужб, есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в центре Москвы.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Движение транспорта из Лубянского проезда на улицу Маросейку открыто после перекрытия. Также открыт для следования автомобилей левый поворот с Новой площади на Маросейку.

Метро работает штатно. На станции "Лубянка" возможны ограничения на вход–выход по требованию правоохранителей.

Лубянская площадь полностью перекрыта из-за стрельбы у здания ФСБ

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика