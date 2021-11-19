Ереван сообщил о гибели 6 военных в ходе боевых действий с Азербайджаном

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Шесть армянских военнослужащих погибли в ходе боевых действий с Азербайджаном 16 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

В ведомстве заявили, что при посредничестве России ведется интенсивная работа по возвращению военнопленных и поиску пропавших без вести.

Во вторник, 16 ноября, Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ. Позже стало известно, что во время боев на границе стороны понесли потери, также было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которых призвал страны прекратить эскалацию конфликта на границе.