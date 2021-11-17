В Армении заявили о гибели военного в результате боев на границе с Азербайджаном

10:21
Фото: president.am
Минобороны Армении сообщило о потере связи с 24 военными в ходе боевых столкновений на азербайджанской границе, один военнослужащий погиб.
"С армянской стороны один убитый, 13 пленных военнослужащих. В ходе боевых действий была потеряна связь с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих", – сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным Минобороны страны, накануне азербайджанская сторона также понесла потери – 70 человек оказались убиты или ранены. Помимо этого, военнослужащие лишились четырех БТР, одной бронемашины Sandcat и пяти автомобилей.
"При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих", – указано в материале.
16 ноября Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ. Во время боев на границе стороны понесли потери живой силы, было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.
Позднее стало известно, что Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения на границе в районе горы Килисали.
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