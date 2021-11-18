Путин оценил роль России в урегулировании конфликта в Карабахе

Фото: kremlin.ru
Недавние события на армяно-азербайджанской границе свидетельствуют о том, что ситуация в регионе не нормализовалась и требует участия России в качестве гаранта стабильности. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения", – приводит его слова ТАСС.
Президент также добавил, что в контексте Нагорно-Карабахского конфликта растет роль российской дипломатии в урегулировании споров между Арменией и Азербайджаном, восстановлении экономических и транспортных связей в регионе.
Во вторник, 16 ноября, Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил в районе горы Килисали. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ. Позже стало известно, что во время боев на границе стороны понесли потери живой силы, было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.
Вскоре стало известно, что после телефонных переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с коллегами из Армении и Азербайджана боестолкновения прекратились. Ситуацию удалось стабилизировать.
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