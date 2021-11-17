В Кремле обеспокоены возобновлением боев между Арменией и Азербайджаном

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В Кремле обеспокоены возобновлением боев на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

По его словам, благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности.

"Вы знаете, что активные усилия в первую очередь, конечно, прикладывал Владимир Путин. Для этого вчера состоялся его разговор с премьер-министром Армении. Действительно, возобновление боевых действий на границе – это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства", – сказал Песков.

Накануне Армения сообщила о нападении со стороны Азербайджана. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ.

Во время боев на границе стороны понесли потери живой силы, было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.

Позднее стало известно, что Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения на границе в районе горы Килисали.

