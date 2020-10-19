Юрист рассказал, что может грозить сиделке за избиение 90-летней пенсионерки

17:08
Фото: телеграм-канала LIFE SHOT
Юрист Тимур Маршани рассказал Москве 24, какое наказание может понести сиделка, которую подозревают в избиении 90-летней жительницы столицы.
19 октября стало известно, что полиция задержала в квартире на Мичуринском проспекте 42-летнюю женщину. Ее подозревают в систематическом избиении подопечной пенсионерки.
Ввиду тяжелого заболевания пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Следственный комитет инициировал его передачу в свое ведение.
"Статья предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Но самый важный аспект заключается в том, что имело место истязание пожилого человека. Плюс к этому дополнительный состав в виде оставления в опасности и умышленное причинение вреда, которое будет определено судьей или судебно-медицинским экспертом, в зависимости от того, какой вред здоровью был причинен", – сказал Маршани.
При этом, по словам эксперта, на практике наказание по статье "Истязание" редко связано с реальным лишением свободы.
Юрист также посоветовал при приеме на работу проверять у сиделок наличие медицинского образования и рекомендательные письма с предыдущих мест. Кроме того, важно, чтобы специалист постоянно проживал в том регионе, в котором оказывается услуга.
Ранее органы опеки Москвы инициировали проверку в отношении приемной семьи 4-летней девочки, у которой были обнаружены следы истязаний. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, пострадавшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: