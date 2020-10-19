Юрист рассказал, что может грозить сиделке за избиение 90-летней пенсионерки

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Юрист Тимур Маршани рассказал Москве 24, какое наказание может понести сиделка, которую подозревают в избиении 90-летней жительницы столицы.

19 октября стало известно, что полиция задержала в квартире на Мичуринском проспекте 42-летнюю женщину. Ее подозревают в систематическом избиении подопечной пенсионерки.

Ввиду тяжелого заболевания пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Следственный комитет инициировал его передачу в свое ведение.

"Статья предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Но самый важный аспект заключается в том, что имело место истязание пожилого человека. Плюс к этому дополнительный состав в виде оставления в опасности и умышленное причинение вреда, которое будет определено судьей или судебно-медицинским экспертом, в зависимости от того, какой вред здоровью был причинен", – сказал Маршани.

При этом, по словам эксперта, на практике наказание по статье "Истязание" редко связано с реальным лишением свободы.





Тимур Маршани юрист Как правило, все ограничивается условным сроком либо штрафом.

Юрист также посоветовал при приеме на работу проверять у сиделок наличие медицинского образования и рекомендательные письма с предыдущих мест. Кроме того, важно, чтобы специалист постоянно проживал в том регионе, в котором оказывается услуга.

Ранее органы опеки Москвы инициировали проверку в отношении приемной семьи 4-летней девочки, у которой были обнаружены следы истязаний. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, пострадавшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.