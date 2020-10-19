СК расследует дело об истязании 90-летней пенсионерки ее сиделкой в столице

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет инициировал передачу в свое ведение уголовного дела по факту истязания пожилой женщины в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по столице.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее 50-летний москвич предположил, что его 90-летняя бабушка подвергается истязаниям со стороны сиделки. Полиция задержала подозреваемую, ей оказалась 42-летняя женщина. В течение долгого времени она била свою подопечную, которая была в беспомощном состоянии. Еще подозреваемая оскорбляла пенсионерку.

До этого органы опеки Москвы запустили проверку в отношении приемной семьи 4-летней девочки. У ребенка ранее обнаружили следы истязаний.

