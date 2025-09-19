Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина рассказал о фразе сына про Америку

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sofi.co__

Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина Вадима Круглова Игорь вспомнил в беседе с RT странную фразу своего сына, которую он произнес в одном из последних разговоров с родными.

"Вадим сказал: "Я хочу из Америки выжать все". Ну вот и выжал", – вспомнил Круглов-старший.

Мужчина предположил, что его сын оказался не в том месте и не в то время, став свидетелем чего-то "нехорошего". Таким образом, от него и решили избавиться.

Также отец россиянина поделился о переживаниях своего сына после начала СВО. По его словам, Вадим потерял работу из-за конфликта с украинскими начальниками после объявления спецоперации.

"Он работал в компании, занимался подключением интернета и видеонаблюдения. Надо ж было такому случиться, что оба его руководителя оказались украинцами. Когда началась СВО, которую Вадим, кстати, открыто поддерживал, он потерял часть заказов", – рассказал Круглов.

В то время, продолжил он, украинцев стали приглашать в фирму чаще и давать им больше работы, а зарплата сына, наоборот, сильно снизилась. Более того, в коллективе начались напряженные отношения, из-за чего он решил уволиться.

После этого Круглов-старший неоднократно звал сына вернуться в Россию, но тот упрямо отказывался и мечтал перевезти отца в США. После утраты стабильной работы в Америке россиянину пришлось начинать все сначала. Например, в какой-то момент он даже трудился разнорабочим.

Оказавшись в Детройте, молодой человек занялся прокладкой кабелей и установкой интернета. По словам отца, в этом районе он был единственным специалистом такого профиля и хорошо зарабатывал. На фестиваль Burning Man он отправился, чтобы отдохнуть от работы и пообщаться с творческими людьми.

Отвечая на вопрос о найденном кухонном ноже, которым и был убит юноша, его отец выразил удивление, поскольку был уверен, что орудие убийства было найдено почти сразу. Мужчина уточнил, что его семья не поддерживает связь с американской полицией и не располагает информацией о версиях следствия, подозреваемых или наличии улик. Им лишь пообещали предоставить отчет о ходе расследования в конце месяца.

18 сентября состоялось кремирование тела убитого. Сейчас, по словам его отца, близкие оформляют документы для перевозки праха на родину. Похороны или прощание в Омске семья не планирует.

"Вчера в Штатах прошла церемония прощания с сыном, мы участвовали в ней онлайн. Это было тяжело", – заключил собеседник.

Россиянина обнаружили без признаков жизни 30 августа. Близкие опознали Круглова, а его личность подтвердили благодаря отпечаткам пальцев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В посольстве России в США ожидают результаты экспертизы о причинах смерти. Ведомство подчеркнуло, что наблюдает за случившимся и находится в контакте с офисом шерифа округа Першинг, сотрудники которого заняты расследованием дела.