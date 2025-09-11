Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу за помощью

Фото: depositphotos/actionsports

Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина Вадима Круглова Игорь Круглов обратился к президенту США Дональду Трампа за помощью в установлении обстоятельств случившегося. Он рассказал об этом ТАСС.

В своем видеообращении Круглов заявил, что расследованием занимается "один местный шериф", но федеральный орган США к делу так и не приступил. С момента обнаружения тела прошло уже больше недели, однако результатов расследования все еще нет.

"Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына", – заявил отец погибшего.

Он также рассказал, что в ближайшее время доверенные люди получат тело Круглова для кремации и передачи семье.

Россиянина обнаружили без признаков жизни 30 августа. Близкие опознали Круглова, а его личность подтвердили благодаря отпечаткам пальцев. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Посольство РФ в США ожидает результаты экспертизы о причинах смерти. Ведомство наблюдает за случившимся и находится в контакте с офисом шерифа округа Першинг, сотрудники которого заняты расследованием дела.

