ABC: в Неваде нашли нож, которым убили россиянина Круглова на Burning Man

Фото: ТАСС/AP/Andy Barron

Правоохранительные органы Невады обнаружили нож, который мог быть использован для убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ABC.

Как утверждается в заявлении офиса шерифа округа Першинг, нож нашли спустя почти три недели после происшествия.

"Смертельное ранение было нанесено в результате единственного удара ножом в шею жертвы", – уточнил шериф.

Сейчас нож направлен на экспертизу. Отмечается, что расследование осложнено тем, что инцидент произошел во время фестиваля с участием десятков тысяч человек.

Россиянина обнаружили без признаков жизни 30 августа. Близкие опознали Круглова, а его личность подтвердили благодаря отпечаткам пальцев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В посольстве России в США ожидают результаты экспертизы о причинах смерти. Ведомство подчеркнуло, что наблюдает за случившимся и находится в контакте с офисом шерифа округа Першинг, сотрудники которого заняты расследованием дела.

