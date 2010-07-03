Четверо российских пограничников госпитализированы после нападения рыбаков из КНДР

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Все четверо российских пограничников оказались госпитализированы после нападения северокорейских рыбаков в Японском море. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя дальневосточного управления СК на транспорте.

"Все четверо госпитализированы, один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы", – уточнил источник.

Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ по Приморскому краю были ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что число задержанных браконьеров из КНДР достигло 161 человека. Вместе с этим были изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые ресурсы.

В МИД РФ призвали КНДР не допустить повторения подобного инцидента. По фактам происшествия возбуждено уголовное дело.