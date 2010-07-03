Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР

Федеральная служба безопасности опубликовала видео работы сотрудников пограничной службы на месте задержания двух шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море, передает ТАСС.

Как отметили в ФСБ, в операции участвовали подразделения специального назначения, авиация и береговая охрана. Помимо шхун и мотоботов, был также задержан 161 гражданин КНДР.

Оперативники изъяли запрещенные орудия лова и незаконно добытые ресурсы. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Нарушителей доставили в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

17 сентября экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. Четверо сотрудников пограничного управления получили ранения, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Поверенного в делах КНДР в РФ вызвали в министерство иностранных дел.

В спецслужбах рассказали, что во время охраны морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море они обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. По факту нападения возбуждено уголовное дело.