19 августа, 07:14

Происшествия

Число погибших на предприятии под Рязанью увеличилось до 25

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество погибших в результате ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 25, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, на месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесном извлекли тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших составило 158 человек.

О детонации пороха на предприятии "Эластик" стало известно 15 августа. В результате взрыва здание полностью разрушено. Предварительно, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В медучреждения Москвы доставили 15 пострадавших. Еще 15 человек получают получают помощь в областной клинической больнице.

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью.

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

происшествиярегионы

