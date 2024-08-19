Карамышев: около 13 тыс детей выехали из приграничья Курской области

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Около 13 тысяч детей выехали из приграничных районов Курской области. Всего на этих территориях проживали свыше 14 тысяч детей, заявил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала РБК.

Он отметил, что власти региона в ближайшие дни планируют ввести дистанционное образование для приграничных территорий. По его словам, обучение школьников невозможно в очном формате.

"А также дистанционный режим будет на территориях, которые подвергаются обстрелам. И в городе Курске, наверное, будет введен режим дистанционного обучения", – указал Карамышев.

Кроме того, с 1 сентября 1 608 учащихся школ искусств возобновят обучение в других учреждениях. Будут выделены определенные дни для проведения занятий, сказал врио замгубернатора и добавил, что власти региона обеспечат детей приграничья всем необходимым для учебы – учебниками, планшетами и ноутбуками.

"Сейчас вместе с министерством просвещения РФ размещена заявка на изготовление книг для наших школьников. Уверен, что к 1 сентября книги поступят", – рассказал он.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои между ВС РФ и ВСУ. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Общие потери украинских войск за почти две недели боев на курском направлении составили уже до 3,8 тысячи военнослужащих. Также ВСУ потеряли 54 танка, 26 БМП, 48 бронетранспортеров, свыше 280 боевых бронемашин, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, 5 ЗРК, 7 пусковых РСЗО, 5 станций РЭБ, а также четыре единицы инженерной техники.

На "Госуслугах" работают сервисы для помощи жителям Курской области. Там собирается информация от пострадавших для регионального оперштаба. Люди могут рассказать о себе и о том, в каких продуктах и лекарствах они нуждаются. Также через портал можно оформить выплаты пострадавшим, выплаты при утрате имущества, выплаты за вред здоровью или выплату членам семьи погибшего.