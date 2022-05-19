Жилые дома и заводы повреждены при обстреле Теткина со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В поселке Теткино в Курской области при обстреле со стороны Украины оказались повреждены жилые дома, здания на территориях двух заводов. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Пострадавшие жилые дома будут оперативно отремонтированы. В наиболее разрушенном доме живут две семьи с детьми. Их временно перевезут в Курск. Также пострадали здания на территориях спиртзавода и сахарного завода", – отметил Старовойт.

Он подчеркнул, что также власти региона помогут с восстановлением поврежденных зданий на территории заводов. Кроме того, в поселке приступили к восстановлению газоснабжения.

Ранее Старовойт сообщил, что поселок Теткино и село Алексеевка на границе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он добавил, что пострадавших нет.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела населенного пункта Теткино. Ведомство выяснит и зафиксирует все обстоятельства данного инцидента.

Кроме того, сообщалось, что повреждения получила вышка сотовой связи при обстреле села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Также незначительно пострадало здание школы, осколки попали в столовую. Старовойт напомнил, что дети в приграничных районах с февраля находятся на дистанционном обучении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

