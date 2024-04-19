Польша выдаст Литве напавших на оппозиционера Волкова

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Двоих подозреваемых в нападении на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) задержали в Польше. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает портал LRT.

Теперь, по его словам, злоумышленников после проведения сотрудниками полиции необходимых процедур выдадут литовской стороне.

Ранее полиция Литвы сообщила, что на проживающего в Вильнюсе Волкова напали возле его дома поздно вечером 12 марта. Неизвестный разбил окно его машины, распылил в глаза оппозиционеру слезоточивый газ, после чего стал бить его молотком.

Экс-главу ФБК доставили в больницу, а после оказания первой помощи направили домой. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что полиция начала расследование по факту нападения.

В январе 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях. Позже Басманный суд заочно арестовал его за данное правонарушение.

В 2022 году Росфинмониторинг внес Леонида Волкова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

