Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

17 человек пострадали в аварии с поездами в Мурманской области, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные, в том числе несовершеннолетние – в состоянии средней степени тяжести", – цитирует его "Интерфакс".

Так, 13 пострадавших уже доставлены в медицинские учреждения, а еще четверых перевозят в стационары бригадами скорой помощи. К сожалению, добавил Кузнецов, один человек погиб.

Ранее оперативные службы уточняли, что погибшим пассажиром была женщина, которая скончалась в автомобиле скорой помощи.

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским составом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря. С рельсов сошли 3 пассажирских вагона и несколько грузовых.

Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

