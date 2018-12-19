Наркотики, оружие и беспредел. Как живут студенты в общежитиях МГРИ-РГГРУ

Фото: канал Москва 24

В понедельник, 17 декабря, полиция провела рейд в здании общежития Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ). В ходе мероприятия были изъяты наркотики и оружие. Также сотрудники полиции задержали несколько десятков студентов. Большинство из них оказались выходцами из Ингушетии. Массовое задержание учащихся вуза получило большой общественный резонанс.

Что произошло

Утром 17 декабря в общежитии на улице Волгина на юго-западе Москвы прошли профилактические мероприятия МВД. На сайте вуза была опубликована информация, что в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили наркотики и травматическое оружие. Также отмечалось, что в отношении причастных к этим правонарушениям лиц проводится проверка.

По словам очевидцев, гвардейцы увезли в ОВД около 200 человек. Позже в постпредстве Ингушетии в Москве сообщили, что среди задержанных оказалось около 40 студентов республики. По данным пресс-службы университета, кроме студентов из Ингушетии, среди доставленных в отделения столичной полиции были студенты из других республик Северного Кавказа. Там также отметили, что часть учащихся отпустили сразу после профилактической беседы.

Как рассказал телеканалу Москва 24 один из очевидцев произошедшего, рейд не был похож на обычную проверку. По словам молодого человека, администрация заранее знала о спецоперации, так как вместе с сотрудницами спецслужб по этажам ходили и ректор университета, и комендант общежития, и представители ректората.

В настоящий момент все студенты РГГРУ отпущены.

В настоящее время со стороны руководства вуза сделан запрос в правоохранительные органы с целью выяснить истинную причину произошедшего и дать оценку действиям силовиков. Сообщается, что ни один из задержанных студентов отчислен не будет. .

Появились первые кадры с обыска студенческого общежития университета имени Орджоникидзе

Реакция властей Ингушетии

Сразу после инцидента по поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова со стороны постпредства в Москве началась вся необходимая работа по выяснению обстоятельств произошедшего, а также установлению личностей задержанных студентов.

Как отметили в пресс-службе постпредства, официальные власти вместе с общиной находятся в тесном взаимодействии со столичной полицией и руководством вуза.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, поручил усилить работу со студентами столичных вузов из республики.

"В ходе совместной работы необходимо выяснить, что именно послужило причиной задержания, были ли наши студенты замечены в совершении серьезных правонарушений, применялись ли к ним меры физического воздействия", – сказал он.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что необходимо настраивать студентов из Ингушетии на серьезное отношение к учебе.

"Наша с вами задача не в том, чтобы выгораживать своих, а в том, чтобы заблаговременно настраивать ребят на ответственное и серьезное отношение к учебе, на достойное поведение. Те, кто не хочет учиться, не должны портить тех, кто хочет. Отдельную роль в этом вопросе, конечно, играют родители", – отметил Евкуров.

После этого Евкуров поручил провести встречу со студенческим сообществом, обсудить произошедшее и сделать соответствующие выводы. Алихана Цечоева и Минобрнауки Ингушетии он обязал тщательнее отслеживать успеваемость студентов. Также, по его словам, необходимо усилить в РГГРУ работу ингушского землячества, чтобы студенты были активнее вовлечены в общественную и творческую деятельность.

Председатель ингушской диаспоры в Москве Дауд Хучиев, комментируя инцидент в общежитии МГРИ-РГГРУ, не исключил, что задержания могли спровоцировать сами студенты. "Не только ингушей брали, собрали всех кавказцев. Видимо, сложилась какая-то атмосфера в самом корпусе общежития, студенты есть студенты, особенно когда большое присутствие южан, складывается свой климат там", – прокомментировал Хучиев.

Представители студенческого землячества Ингушетии войдут во внутреннюю комиссию Российского геологоразведочного университета (РГГРУ) по расследованию задержания студентов в общежитии вуза. Об этом сообщила пресс-служба постпреда республики при президенте РФ после встречи ректора и студентов университета.

Из-за чего могли задержать ингушских студентов?

Из телефонного разговора вице-премьера правительства Ингушетии, постоянного представителя Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он рассказал, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили из травматического пистолета. Эта информация сейчас выясняется.

В чем причина задержания студентов московского вуза



Однако, по неподтвержденной информации из социальных сетей, студенты университета Орджоникидзе установили в общежитии свои порядки и открыто ходили с оружием. А рейд был связан с тем, что накануне утром в здании произошла перестрелка.

В стенах университета, по словам одного из учащихся, действительно иногда происходили инциденты с оружием. По его словам, один из студентов угрожал оружием другому, но до применения дело не дошло. "Ингуши никакие порядки не устанавливали, но возможность хранения оружия вполне реальна. В общаге с балконов из пневматов стреляют иногда", – рассказал студент.

Он также уточнил, что похожая проверка со стороны полиции уже проводилась раньше. Правда, не в таких масштабах. Обычно, по его словам, все обходилось проверкой документов.

Еще одной причиной массового задержания, считают учащиеся вуза, могли стать постоянные конфликты между старшекурсниками и новичками. В общежитии якобы давно процветает дедовщина.

Девушка, живущая в общежитии, рассказала, что ночью могла услышать выстрелы. "Бывает такое, что я сплю и слышу выстрелы на улице. И думаю, что лучше не выходить", – отметила она.

Спустя сутки после инцидента в распоряжении телеканала Москва 24 появились эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения, которые частично подтверждают эту информацию.



На видео несколько молодых людей, предположительно студентов РГГРУ, подходят к человеку у общежития, толкают его, бьют, провоцируют на конфликт. По словам одного из сотрудников охраны общежития, пожелавшего остаться неизвестным, эти студенты устанавливали свои порядки в общежитии. Они могли сдавать места: за койко-место на одну ночь просили две тысячи рублей и достаточно часто, по словам охранника, коменданту приходилось выгонять людей без регистрации, которые не имели права находиться на территории общежития.

Позже появилось еще одно видео из МГРИ-РГГРУ, на котором заснято, что стало причиной проверки в вузе. На кадрах видно, как толпа избивает иностранного студента. Предположительно, это те самые учащиеся, которые и установили в общежитии свои правила.