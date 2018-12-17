Полиция провела рейд в общежитии московского Геологоразведочного университета

В общежитии московского Геологоразведочного университета МВД совместно с Росгвардией провели рейд. Об этом сообщается на сайте вуза.

"В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие", – говорится в сообщении.

В отношении лиц, причастных к правонарушениям, ведется проверка.

Как стало известно "Интерфаксу", в ходе рейда полиция задержала нескольких студентов из Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров уже поручил выяснить причины их задержания, рассказали в пресс-службе постпредства республики в Москве.

"По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова со стороны постпредства проводится вся необходимая работа по выяснению обстоятельств произошедшего, установлению личностей задержанных студентов. Также работают правоохранительные органы", – сказал представитель постпредства.

Отмечается, что остальные студенты приступили к занятиям в соответствии с расписанием. В настоящий момент университет работает в штатном режиме. Отмечается, что решение об отчислении студентов будет принято только по результатам проверки полиции.