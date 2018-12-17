Полиция провела рейд в общежитии московского Геологоразведочного университета

В общежитии московского Геологоразведочного университета МВД совместно с Росгвардией провели рейд. Об этом сообщается на сайте вуза.
"В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие", – говорится в сообщении.
В отношении лиц, причастных к правонарушениям, ведется проверка.
Как стало известно "Интерфаксу", в ходе рейда полиция задержала нескольких студентов из Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров уже поручил выяснить причины их задержания, рассказали в пресс-службе постпредства республики в Москве.
"По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова со стороны постпредства проводится вся необходимая работа по выяснению обстоятельств произошедшего, установлению личностей задержанных студентов. Также работают правоохранительные органы", – сказал представитель постпредства.
Отмечается, что остальные студенты приступили к занятиям в соответствии с расписанием. В настоящий момент университет работает в штатном режиме. Отмечается, что решение об отчислении студентов будет принято только по результатам проверки полиции.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.