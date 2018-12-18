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18 декабря, 13:56

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Председатель ингушской диаспоры прокомментировал задержания в общежитии вуза

"Спровоцировали студенты". Глава ингушской диаспоры в Москве – о задержаниях в общежитии

происшествия эксклюзив

18 декабря, 13:56

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Фото: vk.com/overhear_mgri_rggru

Председатель ингушской диаспоры в Москве Дауд Хучиев прокомментировал в разговоре с порталом Москва 24 задержания в общежитии МГРИ-РГГРУ.

По его словам, он не исключает, что задержания спровоцировали сами студенты. "Не только ингушей брали, собрали всех кавказцев. Видимо, сложилась какая-то атмосфера в самом корпусе общежития, студенты есть студенты, особенно когда большое присутствие южан, складывается свой климат там. Как я слышал, часть студентов пожаловалась на кавказцев, что там шум, гам", – прокомментировал Хучиев.

Но, по его мнению, такая масштабная операция была, скорее, показательной. "Это чисто мероприятие профилактического характера, у меня сложилось впечатление. Насколько там присутствует уголовный, криминальный элемент, насколько это правомерно было в таком масштабном, демонстративном, суровом варианте производить задержания, – сложно судить. У нас нередки случаи, когда силовики в порядке демонстрации проводили такого рода внушения в силовом формате", – рассказал председатель.

По его словам, работа с задержанными студентами со стороны диаспоры будет проведена. "Естественно, у нас в постпредстве по штату занимаются люди, они обязаны этим заниматься, и занимаются", – уточнил Дауд.

В общежитии МГРИ-РГГРУ силовыми ведомствами был проведен масштабный рейд, в ходе которого были задержаны несколько студентов. В официальном сообщении на сайте вуза говорится о том, что в ходе мероприятия "обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие".

По сообщениям СМИ, многие задержанные были выходцами из Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров уже поручил выяснить причины их задержания.

Остальные студенты приступили к занятиям, сейчас университет работает в обычном режиме. Решение об отчислении студентов будет принято только по результатам проверки полиции.

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происшествия эксклюзив

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