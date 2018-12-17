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17 декабря, 18:09 (обновлено 17.12.2018 20:55)

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Очевидец обысков в общежитии МГРИ-РГГРУ рассказал о произошедшем

"С балконов из пневматов стреляют". Очевидец – о задержаниях в общежитии вуза

происшествия эксклюзив

17 декабря, 18:09

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Фото: vk.com/overhear_mgri_rggru

Очевидец обыска в общежитии МГРИ-РГГРУ рассказал порталу Москва 24 о произошедшем. По его словам, он сам проживает в этом общежитии.

"На обычную проверку это явно не похоже. Администрация заранее знала о спецоперации, так как вместе с сотрудницами спецслужб по этажам ходили и ректор университета, и комендант общежития, и представители ректората. Завтра состоится общее собрание проживающих в общежитии с его администрацией в аудитории университета", – поделился студент.

В стенах университета, по словам учащегося, происходили инциденты с оружием. По его словам, один из студентов угрожал оружием другому, но до применения дело не дошло. "Ингуши никакие порядки не устанавливали (об этом сообщают некоторые СМИ. – Москва 24) , но возможность хранения оружия вполне реальна. В общаге с балконов из пневматов стреляют иногда", – рассказал студент.

Он уточнил, что подобная проверка проводилась и до этого, но не в таких масштабах. "Год или два назад было нечто подобное, но там просто за 30 минут у проживающих проверили документы и отпустили. Сейчас четыре часа в коридоре лицом к стене держали и некоторые комнаты обыскивали. Совсем разные ситуации", – прокомментировал очевидец.

В общежитии МГРИ-РГГРУ полицейские совместно с Росгвардией провели рейд. В ходе него были задержаны несколько студентов из Ингушетии. В официальном сообщении на сайте вуза сообщается, что "обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие".

В ходе рейда полиция задержала нескольких студентов из Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров уже поручил выяснить причины их задержания. Решение об отчислении студентов будет принято только по результатам проверки полиции.

Остальные студенты приступили к занятиям, сейчас университет работает в обычном режиме.

Позже стало известно, что оба заместителя постпреда республики прибыли в ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино", куда были доставлены задержанные. В ближайшее время организуют встречу с ингушскими учащимися столичных вузов с целью предупреждения нарушений с их стороны.

происшествия эксклюзив

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