Появились новые кадры с избиением студента учащимися МГРИ-РГГРУ

На видео попала стычка, которая спровоцировала задержание студентов в общежитии

Еще одно видео из МГРИ-РГГРУ появилось в распоряжении телеканала Москва 24. На кадрах видно, что стало причиной проверки в вузе: толпа избивает иностранного студента. Предположительно, это те самые учащиеся, которые и установили в общежитии свои правила.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что несколько студентов долгое время конфликтовали с администрацией общежития. Они установили там свой порядок. Например, могли провести в общежитие любого человека, блокируя проходную.



Студенты также сдавали места в общежитии посторонним людям за две тысячи в сутки. Услуга пользовалась спросом, что возмущало администрацию.

Сами учащиеся рассказали, что в общежитии царила дедовщина. Старшекурсники притесняли первокурсников, иногда во время конфликтов доставали пистолеты, угрожали.

Утром 17 декабря в общежитие пришли сотрудники Росгвардии. Они обыскали комнаты студентов, 40 человек задержали. Их доставили в местное ОВД, допросили и отпустили. Полицейские изъяли два травматических пистолета и наркотики.

Большинство задержанных – студенты из Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров призвал усилить контроль за бытом и успеваемостью студентов.

По поводу обысков в общежитии в вузе организовали собрание. Ректор Вадим Косьянов выслушал все пожелания студентов и сделал выводы. Студентов, у которых нашли оружие, могут выселить из общежития. Против тех, кто прятал наркотики, возбудят уголовные дела.

Порядок в общежитии теперь будут контролировать сами студенты. Они договорились создать дружину и обещали, что больше в их общем доме никаких выстрелов не будет.