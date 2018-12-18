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18 декабря, 14:44

Глава Ингушетии поручил усилить работу со студентами из республики

власть образование

18 декабря, 14:44

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Фото: instagram.com

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил усилить работу со студентами из республики. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что на встрече с постпредом республики Алиханом Цечоевым заслушал доклад о ситуации с задержанием ингушских студентов в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета. По словам Евкурова, постпредство вместе с общиной находятся в тесном взаимодействии с столичной полицией и руководством вуза.

Он напомнил, что накануне вечером всех студентов отпустили, а во вторник утром большинство из них уже вышли на занятия. "В ходе совместной работы необходимо выяснить, что именно послужило причиной задержания, были ли наши студенты замечены в совершении серьезных правонарушений, применялись ли к ним меры физического воздействия", – написал глава Ингушетии.

Евкуров поручил провести встречу со студенческим сообществом, обсудить произошедшее и сделать соответствующие выводы. Алихана Цечоева и Минобрнауки Ингушетии он обязал тщательнее отслеживать успеваемость студентов. Также, по его словам, необходимо усилить в РГГРУ работу ингушского землячества, чтобы студенты были активнее вовлечены в общественную и творческую деятельность.

Накануне в общежитии МГРИ-РГГРУ силовыми ведомствами был проведен масштабный рейд, в ходе которого были задержаны несколько студентов. В официальном сообщении на сайте вуза говорится о том, что в ходе мероприятия "обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие".

По сообщениям СМИ, многие задержанные были выходцами из Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров уже поручил выяснить причины их задержания.

Остальные студенты приступили к занятиям, сейчас университет работает в обычном режиме. Решение об отчислении студентов будет принято только по результатам проверки полиции.

власть образование

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