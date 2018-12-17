Задержанных в Москве ингушских студентов отпустили

Всех задержанных в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета ингушских студентов отпустили из полиции. Об этом сообщили в пресс-службе постпредства республики в Москве.

"Все ингушские студенты, задержанные утром в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе в Москве, на данный момент отпущены", – сказал представитель постпредства, передает "Интерфакс".

По данным пресс-службы, кроме студентов из Ингушетии, среди доставленных в отделения столичной полиции были студенты из других республик Северного Кавказа.

Также как выяснилось в ходе телефонного разговора вице-премьера республики Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза, студентов могли задержать из-за заявления студента из Таджикистана, в котором он сообщил, что студенты-ингуши якобы его избили и угрожали травматическим пистолетом. Эту информацию сейчас выясняют. Об отчислении студентов из университета речи не идет.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии выясняют обстоятельств задержания студентов из региона в ходе полицейского рейда в общежитии РГГРУ.

В понедельник, 17 декабря, в общежитии московского Геологоразведочного университета МВД совместно с Росгвардией провели рейд. В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие. Отмечалось, что в отношении лиц, причастных к правонарушениям, ведется проверка.

После сообщений в СМИ, глава региона Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания студентов.

В настоящий момент университет работает в штатном режиме. Отмечалось, что решение об отчислении студентов будет принято только по результатам проверки полиции.