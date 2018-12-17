Власти Ингушетии выясняют обстоятельства задержания в Москве 40 студентов

Власти Ингушетии выясняют обстоятельств задержания студентов из региона в ходе полицейского рейда в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе постпреда республики при президенте РФ.

"Информация о 400 задержанных, которая сейчас тиражируется в СМИ, не соответствует действительности, по нашим данным, всего было задержано порядка 40 человек, по поручению главы республики выясняются обстоятельства произошедшего", – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Там также сообщили, что в настоящий момент оба заместителя постпреда республики находятся в ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино", куда были доставлены задержанные. Отмечается, что большинство из них уже отпущены. В пресс-службе добавили, что в ближайшее время будет организована встреча с ингушскими учащимися столичных вузов с целью предупреждения нарушений с их стороны.

Ранее сообщалось, что в общежитии московского Геологоразведочного университета МВД совместно с Росгвардией провели рейд. В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие. Отмечалось, что в отношении лиц, причастных к правонарушениям, ведется проверка.

После сообщений в СМИ, глава региона Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания студентов.