"Москва 24" публикует кадры возможной дедовщины в общежитии МГРИ-РГГРУ

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18 декабря, 17:39 (обновлено 18.12.2018 19:58)
18 декабря, 17:39
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В распоряжении телеканала Москва 24 появились эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, учащиеся МГРИ-РГГРУ избивают иностранного студента. На видео несколько молодых людей подходят к студенту, толкают его, бьют, провоцируют на конфликт.
Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу Москва 24, что эти студенты устанавливали свои порядки в общежитии. Они могли сдавать места: за койко-место на одну ночь просили две тысячи рублей и достаточно часто, по словам источника, коменданту приходилось выгонять людей без регистрации, которые не имели права находиться на территории общежития.
Многие студенты знали о происходящем и просто терпели, но 17 декабря это терпение кончилось: в общежитие нагрянули сотрудники Росгвардии и полиции с обысками. Как рассказали сами студенты, искали наркотики и оружие.
Девушка, живущая в общежитии, рассказала, что ночью могла услышать выстрелы. "Бывает такое, что я сплю и слышу выстрелы на улице. И думаю, что лучше не выходить", – отметила она.
Студент также добавил, что по вечерам в общежитии бывало опасно. "Вечерами в общежитии бывало очень опасно. Была полиция... Очень страшно было", – уточнил он.
Другой учащийся рассказал, что 17 декабря он находился в здании общежития. "Пары прогулял: не выпускали из общежития", – отметил он.
Студенты пояснили, что все произошло из-за дедовщины. Старшекурсники притесняли первокурсников, требовали исполнять все их команды, угрожали пистолетом.
Из телефонного разговора вице-премьера правительства Республики Ингушетия, постоянного представителя Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он рассказал, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили из травматического пистолета.
Сейчас выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к происшествию. Об отчислении студентов речи не идет.
Ранее в общежитии МГРИ-РГГРУ силовые ведомства провели масштабный рейд и задержали нескольких студентов. В официальном сообщении вуза говорится, что в ходе мероприятия были изъяты наркотики и травматическое оружие. Университет работает в обычном режиме.
Ранее очевидец рассказал, что рейд в общежитии не был похож на обычную проверку. Он отметил, что администрация заранее знала о спецоперации, так как вместе с сотрудницами спецслужб по этажам ходили и ректор университета, и комендант общежития, и представители ректората.
За что задержали несколько десятков студентов московского вуза
По данным СМИ, многие задержанные были выходцами из Ингушетии. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил усилить работу со студентами из республики.
Председатель ингушской диаспоры в Москве Дауд Хучиев также прокомментировал задержания в общежитии МГРИ-РГГРУ. Он не исключает, что задержания спровоцировали сами студенты. "Не только ингушей брали, собрали всех кавказцев. Видимо, сложилась какая-то атмосфера в самом корпусе общежития, студенты есть студенты, особенно когда большое присутствие южан, складывается свой климат там. Как я слышал, часть студентов пожаловалась на кавказцев, что там шум, гам", – прокомментировал Хучиев.
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