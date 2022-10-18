Занятия отменили в школе Ейска, расположенной рядом с местом крушения самолета

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Во вторник, 18 октября, в школе Ейска, которая находится рядом с местом крушения самолета, отменили занятия. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

"Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом [с местом крушения самолета] не находились", – приводит его слова ТАСС.

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили. Позже пожар полностью потушили.



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