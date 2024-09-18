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Охранник погиб в результате стрельбы в офисе Wildberries. Об этом сообщила основатель онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале.

Она выразила искренние соболезнования родственникам погибшего и пообещала оказать всю необходимую помощь семье сотрудника охраны.

Бакальчук ранее заявила, что 18 сентября группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. В результате были ранены три человека. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что после этого инцидента около 10 человек были задержаны.

По мнению основательницы Wildberries, это происшествие является неудачным рейдерским захватом. Она также назвала заявления о якобы переговорах абсурдными, так как никто о переговорах не договаривался.

При этом сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук утверждает, что приехал с коллегами в офис компании для переговоров, связанных с остановкой строительства складов компании. Однако, по его словам, на входе на них напала служба охраны и неизвестные люди, которые спровоцировали вооруженный конфликт.

В конце июля Владислав Бакальчук на фоне объединения компании Wildberries с группой Russ Outdoor заявил, что в компании происходит "рейдерский захват". Однако основательница Wildberries опровергла эту информацию.

По словам Бакальчук, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. 30 июля она направила иск к супругу.

Владислав Бакальчук утверждает, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе.

