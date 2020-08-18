В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 10 пациентов с COVID-19. Такие данные передал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех скончавшихся была диагностирована пневмония. При этом все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии в Москве умерли 4 687 человек с коронавирусом.

За последние сутки в России было зафиксировано 4 748 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 377 пациентов не имели клинических проявлений.

В Москве было подтверждено 693 новых случая заражения COVID-19. Количество новых случаев коронавируса в столице осталось на низком уровне.

За сутки в Москве выявлено 693 новых случая заражения коронавирусом

Всего в России выявили 932 493 случая коронавирусной инфекции, вылечились 742 628 человек, скончались 15 872.

По последним данным, в мире зафиксировано более 21,5 миллиона случаев заражения. При этом свыше 767 тысяч человек скончались от инфекции.