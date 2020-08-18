Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве подтверждено 693 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.
При этом за последний месяц количество новых случаев на 10 процентов меньше, чем за предыдущий. Так, за месяц среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 составляет 0,28 процента.
Низкий уровень новых случаев заражения в столице остается, несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус.
Известно, что новые заболевшие в возрасте от 18 до 45 лет составляют 52,5 процента от общего количества зараженных. Пациенты в возрасте от 46 до 65 лет составляют 24,1 процента. Также среди новых случаев – 7,8 процента – это люди от 66 до 79 лет, 4 процента – пациенты старше 80 лет. Заболевшие дети составляют 11,6 процента.
Согласно сообщению, под медицинским наблюдением находятся все пациенты, а также лица, близко контактировавшие с ними.
За последние сутки в России подтвердили 4 748 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 377 пациентов не имели клинических проявлений.
Всего в России зарегистрировано 932 493 случая коронавирусной инфекции, вылечились 742 628 человек, скончались 15 872.
По последним данным, в мире зафиксировано более 21,5 миллиона случаев заражения, свыше 767 тысяч человек скончались.
Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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